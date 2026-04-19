Çayırova Belediyesi sezonu şampiyon tamamladı

Türkiye Basketbol Ligi'nde 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, deplasmanda Ankaragücü'nü 81-65 mağlup ederek Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.

TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Roberto Gallinat, Ömer Utku Al, Hakan Yapar, Enes Berkay Taşkıran ve Nysier Brooks ilk beşiyle başlayan Çayırova Belediyesi, karşılıklı basketlerle geçen ilk iki periyodun ardından soyunma odasına 36-36'lık eşitlikle girdi.

İkinci yarıyla birlikte oyuna ağırlığını koyan Çayırova Belediyesi, dış atışlardan bulduğu isabetlerle farkı açtı. Üçüncü periyotta üstünlüğünü hissettiren Çayırova temsilcisi, mücadeleden 81-65 galip ayrılarak Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti ve Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.

"Mutluyuz, onurluyuz, gururluyuz"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Şampiyon Çayırova Belediyesi. Türkiye Basketbol Ligi 2025-2026 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyon olan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'mızı yürekten kutluyorum. Sezon boyunca parkede terinin son damlasına kadar mücadele eden, her maçta yüreğini ortaya koyan oyuncularımıza, teknik ekibimize ve her zaman yanımızda olan taraftarlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Beş yıllık emek, inanç ve mücadele ile yazılan tarihi başarı hikayesini şampiyonlukla taçlandırmaktan mutluyuz, onurluyuz, gururluyuz" dedi. - KOCAELİ