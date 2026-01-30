Çayırova\'nın genç basketbolcuları Kocaeli ikincisi oldu

Kocaeli U-18 Erkekler Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK), bölge şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı.

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü U-18 Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonunda Kocaeli Bölgesi Erkekler Ligi'nde gösterdiği performansla sezonu ikinci sırada bitirdi.

Oynanan son müsabakalarla derecesi kesinleşen Çayırova ekibi, elde ettiği bu başarıyla Çanakkale'de düzenlenecek bölge şampiyonasında Kocaeli'yi temsil etme hakkını elde etti.

Çayırova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, spora yapılan yatırımların alt yaş gruplarında da başarı getirdiği belirtilerek, "U18 Erkekler Takımımız, Kocaeli Bölgesi 2025-2026 sezonunu lig ikincisi olarak tamamladı. Bu başarıyla bölge şampiyonası için Çanakkale'ye gitmeye hak kazandık. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ