Çayırova'nın genç basketbolcuları Kocaeli ikincisi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Çayırova'nın genç basketbolcuları Kocaeli ikincisi oldu

Çayırova\'nın genç basketbolcuları Kocaeli ikincisi oldu
30.01.2026 11:54  Güncelleme: 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli U-18 Erkekler Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, bölge şampiyonasında mücadele etme hakkını kazandı.

Kocaeli U-18 Erkekler Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK), bölge şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı.

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü U-18 Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonunda Kocaeli Bölgesi Erkekler Ligi'nde gösterdiği performansla sezonu ikinci sırada bitirdi.

Oynanan son müsabakalarla derecesi kesinleşen Çayırova ekibi, elde ettiği bu başarıyla Çanakkale'de düzenlenecek bölge şampiyonasında Kocaeli'yi temsil etme hakkını elde etti.

Çayırova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, spora yapılan yatırımların alt yaş gruplarında da başarı getirdiği belirtilerek, "U18 Erkekler Takımımız, Kocaeli Bölgesi 2025-2026 sezonunu lig ikincisi olarak tamamladı. Bu başarıyla bölge şampiyonası için Çanakkale'ye gitmeye hak kazandık. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çayırova, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çayırova'nın genç basketbolcuları Kocaeli ikincisi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

12:28
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 12:33:26. #7.11#
SON DAKİKA: Çayırova'nın genç basketbolcuları Kocaeli ikincisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.