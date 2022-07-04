Çaykur Rizespor'da Dabo ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor'da Dabo ile yollar ayrıldı

04.07.2022 19:18
Çaykur Rizespor'da Dabo ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Burkina Fasolu orta saha oyuncusu Bryan Dabo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Burkina Fasolu orta saha oyuncusu Bryan Dabo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

???????Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Bryan Dabo ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırılmıştır. Dabo'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Dabo, geçtiğimiz sezon ligin bitimine bir ay kala yeşil-mavili yönetim tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

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Kaynak: AA

Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'da Dabo ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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