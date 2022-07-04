???????Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Bryan Dabo ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırılmıştır. Dabo'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor'da Dabo ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.