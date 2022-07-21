Çaykur Rizespor'da Djokovic ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor'da Djokovic ile yollar ayrıldı

21.07.2022 14:23
Çaykur Rizespor'da Djokovic ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Damjan Djokovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Damjan Djokovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

???????Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel oyuncuları Damjan Djokovic ile sözleşmelerinin karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Djokovic'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Djokovic, geçen sezonun ikinci yarısında Adana Demirspor'dan kiralık olarak Çaykur Rizespor'da forma giymişti.

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Kaynak: AA

Rizespor, Spor, Son Dakika

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