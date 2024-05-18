Çaykur Rizespor'da Gustavo, gelecek hafta cezalı

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Çaykur Rizespor'da gelecek hafta sarı kart cezası nedeniyle sahada olamayacak 3. isim Gustavo oldu.

Trendyol Süper Lig'in 37. Haftasında Çaykur Rizespor kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Karşılaşmanın 77. Dakikasında Altin Zeqiri'nin yerine oyuna giren Çaykur Rizesporlu oyuncu Gustavo Saurbeck 90.+2.'de Oğulcan Çağlayan ile girdiği mücadelede sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Altin Zeqiri ve Akintola'nın ardından Gustavo'da karşılaşmada gördüğü sarı kart nedeniyle Çaykur Rizespor'un ligin 38. hafta maçında karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçında kadroda olmayacak. - RİZE