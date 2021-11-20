Çaykur Rizespor, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
Son maçında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen yeşil-mavililer, 7 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.
Rize ekibinde sakatlığı bulunan Gökhan Gönül, Alper Potuk ve Ronaldo Mendes, kadroda yer alamayacak.
Kaynak: AA
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