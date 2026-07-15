Çaykur Rizespor, Dinamo Batumi'yi 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Dinamo Batumi'yi 3-0 Mağlup Etti

Çaykur Rizespor, Dinamo Batumi\'yi 3-0 Mağlup Etti
15.07.2026 19:48
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Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Dinamo Batumi'yi 3-0'lık skorla yendi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında Gürcistan'ın Dinamo Batumi takımını 3-0 yendi.

Sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Çaykur Rizespor, Gürcistan'ın Dinamo Batumi takımıyla karşılaştı.

Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada, yeşil-mavili ekibin gollerini 32. dakikada Altin Zegiri, 39. dakikada Zakaria Ariss ve 74. dakikada Dal Varesanovic attı.

Karadeniz ekibi, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Dinamo Batumi'yi 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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