Çaykur Rizespor Erzurum'da Kamp Yapıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde çift antrenman yaptı.
Sabah koşu çalışması yapan futbolcular, akşamki antrenmanda ise ısınma, rondo ve oyun kurulumu çalışmasıyla günü tamamladı.
Çaykur Rizespor, yarın gerçekleştireceği çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
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