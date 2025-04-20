Çaykur Rizespor - Eyüpspor: İlk Yarı 0-0

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Can Alp, Mert Bulut
Çaykur Rizespor: Grbic, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Berkay Özcan, Alikulov, Jurecka, Olawoyin, Akintola, Sowe
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Ampem, Umut Bozok
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
3. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında, ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol eden Akintola, pasını penaltı noktası civarında bulunan Sowe'a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
33. dakikada paslaşarak kaleye yaklaşan ikas Eyüpspor'da ceza sahasının önünde topla buluşan Tayfur Bingöl'ün yerden şutunda, kaleci Grbic meşin yuvarlağı kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
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