Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlığını Recep Uçar yönetiminde sürdürdü

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlığını Recep Uçar yönetiminde sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çaykur Rizespor, 10 Ekim Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Recep Uçar yönetimindeki antrenman Mehmet Cengiz Tesisleri'nde çift kale maçla tamamlandı, yeşil-mavililer yarın da çalışacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 10 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana, salonda core çalışmasıyla başladı.
Sahada ısınma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, geniş alan oyunu ve çift kale maçla tamamlandı.
Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
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