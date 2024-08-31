Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ali Şansalan, Osman Gökhan Bilir, Gökhan Barcın,
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Olawoyin, Papanikolaou, Akintola, Varesanovic, Minchev, Sowe
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues, Gökhan Gül, Sadiku, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ouanes, Faal
Gol: Dk. 6 Ouanes (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 38 Akintola (Çaykur Rizespor), Dk. 45 Opoku, 45+3 Winck (Kasımpaşa)
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip, 1-0 üstün tamamladı.
6. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Fall'ın pasında arka direkte topu kontrol eden Ouanes'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
10. dakikada Hojer'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Michev'in kafa şutunda penaltı noktasına topla buluşan Mosci'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR incelemesi sonucu gol geçersiz sayıldı.
30. dakikada Minchev'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Sowe'un kafa vuruşunda kaleci Gianniotis, topu kornere çeldi.
35. dakikada Kasımpaşa savunmanın ceza sahasında uzaklaştıramadığı topla buluşan Akintola'nın şutu kaleci Gianniotis'den sekerek kale sahasında Sowe'un önünde kaldı. Sowe'un vuruşunda top ağlara gitmesine rağmen VAR incelemesi sonucu gol geçersiz sayıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle bitti.
Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçının ilk yarısını Kasımpaşa 1-0 önde tamamladı - Son Dakika
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