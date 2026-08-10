Çaykur Rizespor Konyaspor'a Hazırlanıyor
Çaykur Rizespor, Konyaspor maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Uçar idare ediyor.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanın ilk bölümünde salonda core çalışması yaptı.
Sahada 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alan oyunu ile dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
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