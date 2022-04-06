Çaykur Rizespor, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

06.04.2022 18:05

-Çaykur Rizespor, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü.

- Çaykur Rizespor, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

RİZE - Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, ligin 32. haftasında Konyaspor'u evinde ağırlayacak. Cumartesi günü saat 16.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıkları için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekip Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleri ve düz koşu ile başlayan idman taktik ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile son buldu.

Çaykur Rizespor, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

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Konyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı Konyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı Çaykur Rizespor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı Çaykur Rizespor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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