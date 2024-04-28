Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi

Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Gaich ve Olawoyin'in golleriyle öne geçen Çaykur Rizespor, maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

28.04.2024 20:03
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Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Turgut Doman, Furkan Ürün, Samet Çiçek

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Zeqiri, Varesanovic, Akintola, Gaich

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mert Çetin, Atakan Rıdvan Çankaya, Tolga Ciğerci, Flips, Efkan Bekiroğlu, Cephas, Bassogog, Sowe

Goller: Dk. 25 Gaich, Dk. 32 Olawoyin (Çaykur Rizepsor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Sowe, Dk. 45 Bassogog (MKE Ankaragücü)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

6. dakikada Varesanovic'in ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Gaich, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yerden şutunu çekti. Kaleci Bahadır Han Güngördü, yatarak meşin yuvarlağı ayaklarıyla çelmeyi başardı.

19. dakikada Flips'in ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Sowe'nin ceza sahasının sağ çaprazından vuruşunda, savunmada Emirhan Topçu'nun son anda ayak koyduğu top az farkla üsten kornere çıktı.

25. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Olawoyin'in sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortada, Gaich'in kafa vuruşunda yerden seken top filelere gitti.

32. dakikada Çaykur Rizespor farkı ikiye çıkardı. Muhammet Taha Şahin'in düşürülmesi ile kazanılan faul atışında topun başına geçen Shelvey ortasını yaptı. Ceza sahasında Olawoyin'in vuruşunda, top kaleci Bahadır Han Güngördü'nün müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 2-0

Çaykur Rizespor, maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi - Son Dakika
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