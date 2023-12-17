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Çaykur Rizespor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında karşılaşacağı Pendikspor maçı için antrenman yaptı. Attila Mocsi'nin tedavisi devam ederken, Emirhan Topçu ise kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
17.12.2023 - 16:47,
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında karşılaşacağı Pendikspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık 2023 tarihinde saat 17.00'de sahasında Pendikspor'u ağırlayacak. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman ısınma harekeleri ile başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktik antrenmanı ile son buldu.

Tedavisi devam eden Attila Mocsi antrenmana katılamazken kırmızı kart cezalısı olan Emirhan Topçu Pendikspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. - RİZE

Kaynak: İHA
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