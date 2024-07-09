Çaykur Rizespor, Slovenya'da kampa başladı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Slovenya'da kampa başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon öncesi ikinci etap kampına Slovenya'nın Maribor kentinde başladı. İlhan Palut yönetiminde çift antrenman gerçekleştiren yeşil-mavililer, çalışmalarını 18 Temmuz'a kadar sürdürecek ve daha sonra Kranjska Gora'ya geçecek. 10 günlük kampın ardından takım, 28 Temmuz'da Rize'ye dönecek.

09.07.2024 17:45
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon öncesi ikinci etap kampına Slovenya'nın Maribor kentinde başladı.

Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, yeşil-mavililer kampın ilk gününde, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çift antrenman gerçekleştirdi.

Maribor'da çalışmalarını 18 Temmuz'a kadar sürdürecek Karadeniz ekibi, 10 günlük kamp için Kranjska Gora'ya gidecek.

Çaykur Rizespor, 28 Temmuz'da Rize'ye dönecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Slovenya'da kampa başladı - Son Dakika

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