 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Takım Savunması Anlamında Önemli Dersler Çıkaracağız - Son Dakika
Üye Girişi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Takım Savunması Anlamında Önemli Dersler Çıkaracağız

Çaykur Rizespor, deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. İlhan Palut, maçtan sonra yaptığı açıklamada takım savunması anlamında önemli dersler çıkaracaklarını belirtti. Palut, hücumda iyi olduklarını ancak defansif anlamda zaafiyet gösterdiklerini ifade etti.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Takım Savunması Anlamında Önemli Dersler Çıkaracağız
25.12.2023 - 20:06,  Güncelleme: 20:27
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, karşılaşmadan takım savunması anlamında önemli dersler çıkaracaklarını söyledi.

İlhan Palut, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, zor bir maça çıktıklarını vurgulayarak, "İyi sayılabilecek bir seri sonrası buraya geldik. Ara dönem öncesi bu seriyi iyi bitirmek istiyorduk, ancak zor bir maçın bizi bekleyeceğini de biliyorduk. Kasımpaşa iç sahada kötü sonuçlar alırken bile ofansif anlamda çok etkili bir takım. Pozisyon üretmekte zorlanmıyorlar. Çok iyi bir hücum takımıyla oynayacağımızı biliyorduk." ifadelerini kullandı.

Maçta hücum anlamında iyi olduklarını ancak defansif anlamda zaafiyet gösterdiklerini belirten Palut, "Hücum açısından iyiydik, pozisyon da ürettik, ancak böyle bir takıma karşı çok daha iyi defans yapmamız ve karşılık vermemiz lazımdı. Defansta zaafiyetler gösterdik." şeklinde konuştu

Takım savunması anlamında ders alacakları bir karşılaşma oynadıklarını dile getiren Palut "Özetle dengeli ancak Kasımpaşa'nın daha öne çıktığı bir karşılaşma oldu. İki defa geriye düşmemizi göze alırsak bence burada 2 puan bırakmaktansa 1 puan kazandık. Rakibimizi tebrik ediyorum. Buradan takım savunması anlamında almamız gereken çok önemli dersler alarak evimize dönüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, İlhan Palut, Kasımpaşa, Rizespor, Teknik Direktör, Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Takım Savunması Anlamında Önemli Dersler Çıkaracağız - Son Dakika


19:34
Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
18:59
İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü
18:33
Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
18:20
İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti
17:51
ABD'de baş ağrısıyla hastaneye giden kadın uyuduğuna bin pişman oldu! Son 30 yılını hatırlamıyor ABD'de baş ağrısıyla hastaneye giden kadın uyuduğuna bin pişman oldu! Son 30 yılını hatırlamıyor
17:28
TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:23
ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti

Son Dakika
19:34 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
18:59 İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü
18:33 Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
18:20 İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti
17:51 ABD'de baş ağrısıyla hastaneye giden kadın uyuduğuna bin pişman oldu! Son 30 yılını hatırlamıyor
17:28 TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:23 ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti
17:12 Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılan dönerci yine maske takmadı
16:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 21:04:03. #1.13#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Takım Savunması Anlamında Önemli Dersler Çıkaracağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement