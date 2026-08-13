Çaykur Rizespor Umut Erdem'i Transfer Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Umut Erdem'i transfer ettiğini duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Umut Erdem ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

" Galatasaray'dan transfer edilen Umut Erdem, kendini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Genç milli takımlarda da forma şansı bulan yeni transferimiz, geçtiğimiz sezon oynadığı Manisa Futbol Kulübü'nde 30 maça çıkmıştı. Yeni transferimiz Umut Erdem'e 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz."