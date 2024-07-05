Çaykur Rizespor'un Erzurum kampı sona erdi

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki Erzurum kampı sona erdi.

İlk etap çalışmalarını 28 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında Erzurum'da yapan takım, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki çalışmalarını tamamladı.

Karadeniz ekibi kentteki son antrenmanını teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirerek, Rize'ye döndü.

Mavi-yeşilli ekip, 8 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'da toplanarak, ikinci etap kampı için Slovenya'ya hareket edecek.