Çaykur Rizespor'un Trabzonspor'a attığı son 6 gol penaltıdan! - Son Dakika
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Çaykur Rizespor'un Trabzonspor'a attığı son 6 gol penaltıdan!

20.03.2022 00:58
Çaykur Rizespor'un Trabzonspor'a attığı son 6 gol penaltıdan!

Çaykur Rizespor, Trabzonspor'a karşı oynadığı son 5 maçta kaydettiği 7 golün 6'sını penaltıdan buldu.

Çaykur Rizespor, Trabzonspor'a karşı oynadığı son 5 maçta kaydettiği 7 golün 6'sını penaltıdan buldu.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor, rakibi Trabzonspor'u sahasında 3-2 mağlup etti. İki ekibin arasında oynanan son 5 maçtaki penaltı istatistikleri ise dikkat çekti. 29 Şubat 2020 tarihinde Trabzonspor'un ev sahibi olduğu ve 5-2'lik skor ile galip geldiği maçta, bordo-mavili ekibin 5-1'lik üstünlüğünün devam ettiği sırada 90+6'da verilen penaltı kararıyla topun başına geçen Skoda golünü kaydetti. 19 Aralık 2020'de ise Çaykur Rizespor'un rakibi Trabzonspor'a deplasmanda attığı tek golü yine takımın golcü ismi Skoda 36. dakikada kaydetti. Ancak bu maçta da Trabzonspor'un Çaykur Rizespor karşısında 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. 10 Nisan 2021 tarihinde Çaykur Rizespor'un ev sahipliği maç ise golsüz beraberlik ile tamamlanırken iki ekip 29 Ekim 2021 tarihinde Trabzonspor'un ev sahipliğinde karşı karşıya geldi. Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlanan maçta Çaykur Rizespor 22. dakikada Damjan Djokovic ile kaydettiği tek golü yine penaltıdan attı. Süper Lig'de bu yıl oynanan 2. maçı ise ev sahibi Çaykur Rizespor 3 golle geçmeyi başardı. Rakibi karşısında 3-2'lik skorla sahadan galip ayrılan Çaykur Rizespor'un gollerini takımın golcü ismi Joel Pohjanpalo 59, 64 ve 90+5'te kullandığı 3 penaltı ile buldu. Böylelikle iki takım arasında geçen son 5 karşılamada Çaykur Rizespor, rakibine attığı 6 golü de penaltıdan kaydetti. - RİZE

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Rizespor, Skoda, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'un Trabzonspor'a attığı son 6 gol penaltıdan! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor'un Trabzonspor'a attığı son 6 gol penaltıdan! - Son Dakika
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