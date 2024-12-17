Çaykur Rizespor, Vanspor FK'yı 6-0 Mağlup Ederek Gruplara Kaldı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Vanspor FK'yı 6-0 Mağlup Ederek Gruplara Kaldı

Çaykur Rizespor, Vanspor FK\'yı 6-0 Mağlup Ederek Gruplara Kaldı

Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Çaykur Rizespor, Vanspor FK'yi 6-0 yenerek gruplara adını yazdırdı. Teknik direktörler, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

17.12.2024 21:20  Güncelleme: 21:33
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TÜRKİYE Kupası 5'inci Tur maçında Çaykur Rizespor, evinde Vanspor FK'yı 6-0 mağlup ederek gruplara adını yazdırdı. Karşılaşma sonunda Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Vanspor FK Teknik Direktörü Murat Yıldırım değerlendirmelerde bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Böyle maçlarda asıl olan ciddiyet ve disiplinli oynamak. Rakip kim olursa olsun. Bugün oyuncularımda maçın başından itibaren bunu görebildim. Bu bazen skor olarak çok erken desteklenmeyebilir ama gollerde maçın erken periyodunda geldi. Bazı değişiklikler yaptık ondan sonra ikinci yarıyı da belli bir tempoyla sürdürüp bir şekilde galip geldik ve gruplara kaldık. Bundan dolayı mutluyuz. Oyuncularımı kutluyorum. Vanspor'da çok yakın bir zamanda maç oynayıp buraya geldiler. Kolay bir yolculuk değildi onlar için. Biraz meşakkatli buraya geldiler. Onlar da ellerinden gelen mücadeleyi sergiledi. Onları da tebrik ediyorum. Ligde başarılar diliyorum. Bizde bundan sonra adım adım gidiyoruz her platformda olduğu gibi. Artık gruplara kaldık ve bir sonraki hedefimiz gruplardan çıkmak olacak" dedi.

Vanspor FK Antrenörü Murat Yıldırım da, "Oynamayan genç bir kadroyla harmanlayıp sahaya çıkarmaya çalıştık. Farklı bir skor oldu. İlk defa oynayanlar oldu. Altı golü de bireysel hatalardan dolayı yedik. Çaykur Rizepor'u da kutluyorum. İnişli çıkışlı bir grafiğimiz oldu. Bizim için lig daha önemli. Bu takımı bir üst lige çıkarmak için elimizden geleni yapacağız" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Vanspor FK'yı 6-0 Mağlup Ederek Gruplara Kaldı - Son Dakika

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