Çaykur Rizespor ve RAMS Başakşehir Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, bbaskın oldukları ve rakip ceza sahası içerisinde denemeler yaptıkları bir oyun da maçı kazanmaları gerektiğini söyledi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk maçlarının kolay olmadığını belirterek, "Çünkü yoğun hazırlık döneminden çıktık. RAMS Başakşehir üç resmi maç yaptı. Ritim anlamında bu avantajken mental ve konsantrasyonda bu onları geride bırakmış olabilir." dedi.

Karşılaşmanın ilk yarısını son derece yüksek tempoda oynadıklarını vurgulayan Palut, şöyle devam etti:

"Oyunu tamamen forse ettik. Bunu pozisyonlara çevirmeyi de başardık. Rakip kontra ataktan golü yakaladı ve 1-0 sıfır öne geçti. Korner golü bulduk. İkinci yarıda ilk devredeki tempo yoktu. Genel manada takımımın gösterdiği performanstan ve istekten mutluyum. Bu kadar baskın olduğumuz ve rakip ceza sahası içerisinde denemeler yaptığımız bir oyunda skoru yükseltmemiz, maçı kazanmamız gerekiyordu."

Palut, transfer çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

RAMS Başakşehir cephesi

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, karşılaşmanın çok tempolu geçtiğini ifade etti.

Maçın ilk yarısında rakibin çok üstün oynadığını anlatan Atan, "Bugün çok fazla rotasyon yaptık. Perşembe günü Avrupa'da maç oynadık. Perşembe günü de o maçın rövanşını oynayacağız. Oyuncularımızı bu rotasyonlara ve oyunlara hazırlamamız gerekiyor." dedi.

Çaykur Rizespor'un iç sahada çok güçlü olduğuna dikkati çeken Atan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün ilk yarıda geçen seneki performansın tesadüf olmadığını gösterdiler. İkinci yarı biraz daha bekleme pozisyonuna geçtik. Dört, beş, bir. Oyunu dengelediğimizi düşünüyorum. İkinci yarı topla oynama oranları da eşitlendi. İkinci yarı biz de gol atabilirdik. Çaykur Rizespor'u ve İlhan hocayı ilk yarıdaki oyunlarından dolayı tebrik ediyorum. Biz ikinci yarı gerçek kimliğimizi ortaya koyduk. Hamlelerden sonra biz de oyuna ortak olduk."