Çaykur Rizespor, Erzurum kampını sürdürüyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenman ile sürdürüyor.
Erzurum Yüksek İrtifa kamp Merkezi'nde hazırlıkların sürdüren yeşil-mavililer, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.
Çaykur Rizespor, günün ikinci antrenmanında da taktik çalışması ardından çift kale maç ile günü tamamladı.
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