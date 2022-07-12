Spor Toto 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum kampının 2. etap hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde başladı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen ısınma hareketleri ile başladı. 5'e2 orta oyunu ile devam eden antrenman düz koşu ile tamamlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor - Son Dakika

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