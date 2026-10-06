Çaykur Rizesporlu Mocsi, Fenerbahçe maçında evinde 1 veya 3 puan almayı hedefliyor - Son Dakika
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Çaykur Rizesporlu Mocsi, Fenerbahçe maçında evinde 1 veya 3 puan almayı hedefliyor

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Çaykur Rizesporlu Attila Mocsi, 10 Ekim Cumartesi evinde Fenerbahçe ile oynayacakları maçta 1 veya 3 puan almayı hedeflediklerini söyledi. Mocsi, Fenerbahçe'nin kağıt üzerinde favori olduğunu ancak evinde puan almayı amaçladıklarını ve bu sezon 2-3 gol hedeflediğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un savunma oyuncusu Attila Mocsi, Fenerbahçe karşısında puan veya puanlar almayı hedeflediklerini söyledi.

Mocsi, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada farklı bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.

İyi hazırlandıklarını ifade eden Mocsi, "Neredeyse 3,5 haftalık bir ara oldu. İlk iki haftamızda çok yoğun çalışmalarda bulunduk, çok iyi hazırlandık." dedi.

Mocsi, Fenerbahçe'ye tam takım olarak odaklandıklarını vurgulayarak, "Tabii ki kağıt üzerinde Fenerbahçe favori takım olarak görünüyor. Ancak bizler her zaman olduğu gibi elimizden gelenin en iyisini yapıp Fenerbahçe karşısında evimizde 1 veya 3 puan almayı hedefleyeceğiz." diye konuştu.

Lige iyi başladıklarını dile getiren Mocsi, şunları kaydetti:

"Çünkü şu ana kadar 10 puan topladık. İçerideki maçlarımızı kazanamadık, kaybettik. Kaybettiğimiz maçlarda, içerideki maçlarda her defasında rakibimizden daha iyi oyun sergiledik. Ben hem takımımızın hem de kendi gösterdiğim performanstan ötürü mutluyum ve bunlardan memnunum. Samsunspor karşısında şanssızdık. Kalemizde iki şut gördük ve ikisi de gol oldu. Alanyaspor maçı ise en kötü beraberlik olması gerektiğini, berabere bitmesi gerektiğini düşündüğüm bir maçtı. Ancak bu tip şanssız durumlar başımıza gelebiliyor, futbolda bunlar var."

Mocsi, iç sahada yaşadıkları puan kayıplarının üzerlerinde hiçbir şekilde baskı oluşturmadığını belirterek, "Çünkü içeride kaybettikten sonra önemli olan dışarıdaki, yani bir sonraki maçta deplasmanda oynadığımız maçlarda gösterdiğimiz reaksiyon oldu bizim için. Bu reaksiyonları da iyi gösterdiğimizi düşünüyorum. Puanlar topladık. Takım arkadaşlarımın performansından ve kendi performansımdan dolayı mutluyum, memnunum ve umarım içeride de kazanmaya başlayacağız." şeklinde konuştu.

"Bu sezon hedefim 2-3 gol atmak"

Savunmadaki görevinin yanı sıra takımına gol katkısı da sağlamak istediğini anlatan Mocsi, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir stoper olarak gole çok yakın değilim ama yakında ben de gol atacağımı hissediyorum. Gerçekten stoperlerin attığı goller takımlarına çok büyük katkıda bulunuyor. Bazen forvetlerin gol kaçırdığı anlarda, bir duran top şansı yakaladığınızda stoperlerin gol katkısı vermesi bir takım için çok iyi katkılar sağlayabiliyor. Tabii ki bu sezon hedefim 2-3 gol atmak. Umarım bunu başarabilirim. Çünkü bu çok önemli bir hedef benim için. Aynı zamanda bunu başarabilen stoperlere sahip olan takımlar da gerçekten başarılı oluyorlar puan tablosunda. O yüzden hedefim bu. Ama bununla ilgili üzerimde hiçbir baskı hissetmiyorum. Yakında gollerin geleceğine inanıyorum."

Kaynak: AA
FenerbahçeCumartesiÇaykurSporSon Dakika

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