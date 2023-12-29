ÇBK Mersin, Hatay Büyükşehir Belediyespor\'u mağlup etti

Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Özlem Yalman, Burak Aktaş, Safa Halit Çakır
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jackson 12, Öykü Canlıel 2, Sena Işık, Betül Kutlu 2, Nuran Tutsak 3, Öykü Taşkın 3, Elanur Demir 7, Şara Baş 4, Pardee 10
ÇBK Mersin: Asena Yalçın 4, Kiss 17, Melis Gülcan 4, Cornelius 11, Derin Yaya 15, Sinem Ataş 14, Meltem Avcı 12, Elanur Menteş
1. Periyot: 7-24
Devre: 19-38
3. Periyot: 35-55
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 77-43 yendi.
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