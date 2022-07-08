Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mersin ekibi, kaptan Esra Ural Topuz, Asena Yalçın ve Sinem Ataş ile yeniden anlaştı.

Şehit annesi: 'Biz Mehmetçiklerimizin sayesinde ayaktayız, bir gitse de bin geliyor'

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 3 oyuncuyla sözleşme yeniledi - Son Dakika

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