ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 4 oyuncuyla sözleşme yeniledi - Son Dakika
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 4 oyuncuyla sözleşme yeniledi

07.07.2022 10:47
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 4 oyuncuyla sözleşme yeniledi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 4 yabancı oyuncusuyla yeniden anlaştı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 4 yabancı oyuncusuyla yeniden anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon kaydettiği 18,9 sayı ortalamasıyla takımın en skorer ismi olan Tiffany Hayes'in sözleşmesi yenilendi.

Mersin ekibi, şampiyon olduğu Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nda "turnuvanın en değerli oyuncusu" seçilen Temi Fagbenle'nin yanı sıra DeWanna Bonner ve sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan uzak kalan Quanitra Hollingsworth'u da kadrosunda tuttu.

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Kaynak: AA

Basketbol Süper Ligi, Mersin Yenişehir, Tiffany, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 4 oyuncuyla sözleşme yeniledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 4 oyuncuyla sözleşme yeniledi - Son Dakika
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