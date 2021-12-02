ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 68-75

SALON: Hala of AJP (Polonya)

HAKEMLER: Henri Hilke, Andzej Urbanoviç, Viktor Nagy

ENEA GORZOW: Karolina Matkowska, Kseniia Tikhonenko 17, Courtney Hurt 19, Anna Makurat 2, Dominika Owczarzak 11, Katarzyna Dzwigalska 5, Stephanie Jones 14, Julita Michniewicz, Martyna Kurkowiak, Ewelina Smialek,ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Kristine Anigwe 12, Tiffany Hayes 36, Yvonne Turner 6, Esra Ural Topuz 8, Shavonte Zellous 11, Asena Yalçın 2, Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş1'İNCİ PERİYOT: 15-25İLK YARI: 34-353'ÜNCÜ PERİYOT: 54-57

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar EuroCup C Grubu 6'ncı hafta maçında Polonya temsilcisi Enea Gorzow'u deplasmanda 75-68 yendi ve normal sezonu 6'da 6 yaparak kapattı.Müsabakaya Kristine Anigwe, Tiffany Hayes, Yvonne Turner, Esra Ural Topuz ve Shavonte Zellous 5'i ile başlayan Çukurova Basketbol, ilk çeyreği 25-15 önde kapattı. Ev sahibi ekip, ÇBK'nın tutuk bir oyun sergilediği ikinci periyodun bitimine 35 saniye kala durumu 35-34'e getirdi ve taraflar soyunma odasına bu skorla gitti. Shavonte Zellous'un 3 sayılık isabetiyle başlayan üçüncü çeyrek de 57-54 tamamlandı. Maçın son 10 dakikasında kontrolü ele alan Çukurova Basketbol, hücum ve savunmadaki etkili oyunuyla rakibini 75-68 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi 36 sayı kaydeden ÇBK'lı Tiffany Hayes oldu.

Maç sonu değerlendirmesinde kupada şampiyonluk hedeflediklerinin altını çizen ÇBK Başantrenörü Olcay Orak, "Gruptan namağlup lider çıkmamız önemliydi. Bunu başardığımız için mutluyuz. Şimdi üst turdaki rakibimizi bekleyeceğiz. Kupayı ülkemize ve kentimize getirmek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz" dedi.