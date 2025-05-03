Cedi Osman'dan yuhalanan Ataman'a destek: Utanç vericiydi - Son Dakika
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Cedi Osman'dan yuhalanan Ataman'a destek: Utanç vericiydi

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Anadolu Efes-Panathinaikos maçında tribünlerden gelen Ergin Ataman tepkisine Cedi Osman'dan yanıt geldi. Osman, seyircilerin kendisini yuhalamasını umursamadığını, ancak iki kez EuroLeague şampiyonluğu kazanan Ataman'a yapılan muamelenin kabul edilemez olduğunu belirtti. Osman, ''Beni yuhalayabilirler ama koç Ataman'a yaptıkları utanç vericiydi'' dedi.

03.05.2025 10:41
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Turkish Airlines EuroLeague Playoffları'ndaki üçüncü maçında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Panathinaikos'u mağlup etti ve seride durumu 2-2'ye getirdi. Karşılaşmaya ise son bölümde yaşananlar damgasını vurdu.

ERGİN ATAMAN İÇERİ GİRDİ

Anadolu Efes tribünlerinin bir kısmı, son bölümde Panathinaikos koçu Ergin Ataman'a yönelik "Ergin Ataman mola alsana" tezahüratı yaptılar. Bunun üzerine koç Ataman, çok sinirlenerek maç bitmeden soyunma odasına gitti. Anadolu Efes taraftarları eski oyuncuları Cedi Osman'a da tepki gösterdi.

CEDİ OSMAN'DAN ATAMAN'A DESTEK

Panathinaikos'un yıldız oyuncusu Cedi Osman, Anadolu Efes maçı sırasında kendisini yuhalayan seyircilere karşılık verdi. Tepkilerin kendisini etkilemediğini belirten Osman, EuroLeague şampiyonluğu kazanan Başantrenör Ergin Ataman'a yapılan muamelenin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"SAYGISIZCAYDI"

Cedi Osman, "Beni yuhaladılar, bunu umursamıyorum ama bu takımla iki kez EuroLeague şampiyonluğu kazanan koça yaptıkları gerçekten saygısızcaydı. Beni yuhalayabilirler ama koç Ataman'a yaptıkları utanç vericiydi" dedi.

Cedi Osman\'dan yuhalanan Ataman\'a destek: Utanç vericiydi

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Son Dakika Spor Cedi Osman'dan yuhalanan Ataman'a destek: Utanç vericiydi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • bindokuzyüzüç semih:
    ergin hoca efesteyken, fbliler efesin başarılarına camur atmak için "doping yapsana diye" tezahürat uydurdular. ve bu maçta efes tribünleri efsanesine ve efese karşı kullanılan "doping yapsana" tezahüratını mı yapacak yani? :D yönetime fblileri doldurdular bu sene, biletleri de fbli taraftarlara verirsen ülkemizin en başarılı spor adamına durduk yere fb tezahüratları yapıp sataşırlar tabi... 83 0 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    ataman feneVyapıya bu kadar acı çektirmişsin helal olsun GS seninle 51 6 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    EFES EZIKLERI HADI KAZANAN BIR DAHA KUPA DA GORELIM. SONUNA KADAR ATAMAN, SONUNA KADAR PANA 42 4 Yanıtla
  • Osman Ak:
    Hadi hayırlı olsun Milli takıma seçildin Kaptanlık bile alırsın 2 34 Yanıtla
  • Flankes0107:
    ataman hakediyor boşuna yuhalanmadi 1 33 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    ataman çok gıcık biradam. basketbol bilgisi var ama gicik 5 21 Yanıtla
  • Göztepeli:
    bu fbliler her yerde mi aynı olur ya sürekli iç huzursuzluk kaos yaratma... maça gittikleri yetmiyor, durduk yere adama küfürlü tahrik edici tezahüratlar yapıyolar 24 2 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Ataman a ne yapsalar doğrudur bu kadar itici bir adam olamaz ya 2 23 Yanıtla
  • Alperen Umut:
    Yuhalayanların alayı şikebahçeli ??adamsın ataman kudurtmaya devam 18 2 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    adam olsan sen yuhalanmazsin 1 17 Yanıtla
  • Armagan Kabatas:
    YVŞK önde gideni normal 0 14 Yanıtla
  • Erol null:
    HerkeZ hakettiğini verecek sin , sporun doğasında var rahat ol kaldıramıyorsa bırakıp gitsin sende beraber gidin 0 8 Yanıtla
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