Turkish Airlines EuroLeague Playoffları'ndaki üçüncü maçında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Panathinaikos'u mağlup etti ve seride durumu 2-2'ye getirdi. Karşılaşmaya ise son bölümde yaşananlar damgasını vurdu.
Anadolu Efes tribünlerinin bir kısmı, son bölümde Panathinaikos koçu Ergin Ataman'a yönelik "Ergin Ataman mola alsana" tezahüratı yaptılar. Bunun üzerine koç Ataman, çok sinirlenerek maç bitmeden soyunma odasına gitti. Anadolu Efes taraftarları eski oyuncuları Cedi Osman'a da tepki gösterdi.
Panathinaikos'un yıldız oyuncusu Cedi Osman, Anadolu Efes maçı sırasında kendisini yuhalayan seyircilere karşılık verdi. Tepkilerin kendisini etkilemediğini belirten Osman, EuroLeague şampiyonluğu kazanan Başantrenör Ergin Ataman'a yapılan muamelenin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Cedi Osman, "Beni yuhaladılar, bunu umursamıyorum ama bu takımla iki kez EuroLeague şampiyonluğu kazanan koça yaptıkları gerçekten saygısızcaydı. Beni yuhalayabilirler ama koç Ataman'a yaptıkları utanç vericiydi" dedi.
Son Dakika › Spor › Cedi Osman'dan yuhalanan Ataman'a destek: Utanç vericiydi - Son Dakika
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