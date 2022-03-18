Cem Bölükbaşı, Bahreyn'deki F2 sıralama turlarında 20. oldu - Son Dakika
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Cem Bölükbaşı, Bahreyn'deki F2 sıralama turlarında 20. oldu

18.03.2022 21:28
Cem Bölükbaşı, Bahreyn'deki F2 sıralama turlarında 20. oldu

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağı Bahreyn'deki sıralama turlarında 20. oldu.

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağı Bahreyn'deki sıralama turlarında 20. oldu.

Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında Charouz takımıyla yarışan Cem Bölükbaşı, 1.42.089'luk derece elde etti.

Organizasyonda Türkiye adına yarışan ilk otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, bu derecesiyle sprint yarışına 20. sıradan başlama hakkı kazandı.

Sıralama turlarında Virtuosi takımından Avustralyalı Jack Doohan, 1.40.542'lik zamanıyla "pole" pozisyonunun sahibi oldu. ART GP takımından Fransız Theo Pourchaire ikinci, Hitech GP ekibinden Estonyalı Jüri Vips ise üçüncü sırayı aldı.

Bahreyn'de yarın saat 19.40'ta sprint yarışı, 20 Mart Pazar günü saat 13.40'ta ise 32 turluk yarış gerçekleştirilecek.

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Dünya Şampiyonası, Cem Bölükbaşı, Milli Sporcu, Bahreyn, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Cem Bölükbaşı, Bahreyn'deki F2 sıralama turlarında 20. oldu - Son Dakika


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