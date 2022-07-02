Cem Bölükbaşı, Büyük Britanya'daki F2 sprint yarışında 19. oldu - Son Dakika
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Cem Bölükbaşı, Büyük Britanya'daki F2 sprint yarışında 19. oldu

02.07.2022 21:28
Cem Bölükbaşı, Büyük Britanya'daki F2 sprint yarışında 19. oldu

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı Büyük Britanya'daki sprint yarışında 19. oldu.

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı Büyük Britanya'daki sprint yarışında 19. oldu.

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde gerçekleştirilen sprint yarışına 19. cepte başlayan Charouz takımı sporcusu Cem Bölükbaşı, damalı bayrağı 19. sırada gördü.

Yarışta Virtuosi takımından Avustralyalı Jack Doohan birinci, DAMS ekibinden Japon Ayumu Iwasa ikinci, Charouz'dan Brezilyalı Enzo Fittipaldi ise üçüncü sırayı aldı.

Büyük Britanya'da 29 turluk yarış, yarın TSİ 12.05'te yapılacak.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Büyük Britanya, Cem Bölükbaşı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cem Bölükbaşı, Büyük Britanya'daki F2 sprint yarışında 19. oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cem Bölükbaşı, Büyük Britanya'daki F2 sprint yarışında 19. oldu - Son Dakika
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