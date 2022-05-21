Cem Bölükbaşı, İspanya'daki F2 sprint yarışında 18. oldu

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın dördüncü ayağı İspanya'daki sprint yarışında 18. oldu.
İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki 4,6 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde gerçekleştirilen sprint yarışına 20. sırada başlayan milli sporcu, 26 tur sonunda damalı bayrağı 18. sırada gördü.
Yarışta MP takımından Brezilyalı Felipe Drugovich birinci, Dams'tan Japon Ayumu Iwasa ikinci, Carlin ekibinden ABD'li Logan Sargeant ise üçüncü sırayı aldı.
İspanya'da 37 turluk yarış, yarın 12.35'te yapılacak.
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