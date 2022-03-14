Cengiz Ünder kariyer rekoru kırdı! - Son Dakika
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Cengiz Ünder kariyer rekoru kırdı!

14.03.2022 11:55
Cengiz Ünder kariyer rekoru kırdı!

Fransa Lig 1'de Marsilya, deplasmanda karşılaştığı Brest'i 4-1 mağlup etti.

Fransa Lig 1'de Marsilya, deplasmanda karşılaştığı Brest'i 4-1 mağlup etti. Takımının 90+2'de 4. golünü kaydeden milli futbolcu Cengiz Ünder, kariyer rekorunu kırdı.

Marsilya, Fransa Lig 1'de deplasmanda karşılaştığı Brest'i 4-1 mağlup etti. Marsilya, bu sonuçla ligde 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucu 50 puanla 2. sıraya yükseldi.

Sezon başında Roma'dan kiralık olarak Marsilya kadrosuna katılan Cengiz Ünder, Brest deplasmanında takımının 4. gölünü kaydetti. Bu sezon çıktığı 34 müsabakada 10. golünü atan milli yıldız, kariyer rekorunu kırdı. Fransa Lig 1'de 8, Fransa Kupası ve Avrupa Ligi'nde ise 1'er gol atan milli futbolcunun 3 de asisti bulunuyor.

Sezon sonuna kadar Marsilya takımında kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki Ünder, daha önce 2016-2017 sezonunda Medipol Başakşehir formasıyla 43 karşılaşmada 9 gol atmıştı. - İSTANBUL

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Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Olimpik Marsilya, Brest'i 4-1 yendi Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Olimpik Marsilya, Brest'i 4-1 yendi

Cengiz Ünder, Marsilya, Fransa, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cengiz Ünder kariyer rekoru kırdı! - Son Dakika


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