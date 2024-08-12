Stat: Spoint Ümraniye
Hakemler: Süleyman Bahadır, Muhammet Ali Doğan, Ramazan Ufuk Avdaş
Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Cavare, Glumac, Mustafa Eser, Bardhi (Dk. 85 Hoti), Serkan Göksu (Dk. 90 Kubilay Aktaş), Oğuz Yıldırım, Benny (Dk. 90 Mehmet Ali Büyüksayar), Soukou, Barış Ekincier (Dk. 66 Batuhan Çelik), Minchev (Dk. 90 Melih Okutan)
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Landre, Kadir Seven, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 84 Ahmethan Köse), Geraldo (Dk. 84 Avounuou), Boudjemaa (Dk. 71 Sonko), Suat Kaya (Dk. 71 Eren Karadağ), Kasongo (Dk. 43 Verheydt)
Goller: Dk. 28 Barış Ekincier, Dk. 55 ve 86 Minchev (Central Hospital Ümraniyespor)
Sarı kart: Dk. 78 Kadir Seven (Ahlatcı Çorum FK)
Trendyol 1. Lig'de 2024-25 sezonunun ilk haftasının kapanış maçında Central Hospital Ümraniyespor, Ahlatcı Çorum FK'yı 3-0 mağlup etti.
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