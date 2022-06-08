Çeşme Belediyespor'a 3 transfer birden - Son Dakika
Üye Girişi

Çeşme Belediyespor'a 3 transfer birden

08.06.2022 11:15
Çeşme Belediyespor'a 3 transfer birden

Çeşme Belediyespor, 3 transfer birden yaparak Bölgesel Amatör Lig (BAL) kadrosunu oluşturmaya başladı.

Çeşme Belediyespor, 3 transfer birden yaparak Bölgesel Amatör Lig (BAL) kadrosunu oluşturmaya başladı.

Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Kaymakçı, yönetim kurulu ile birlikte Bölgesel Amatör Lig (BAL) kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı. Golcü oyuncu Serkan Bozkurt ile anlaşma sağlayan Çeşme Belediyespor yöneticileri, hemen ardından 3 oyuncu ile daha anlaşma sağlayarak BAL kadrosunu oluşturmaya başladı. Geçtiğimiz sezon Ünye 1957 Spor Kulübü'nde sağ bek oynayan Faruk Yaldıran, Çeşme Belediyepor ile anlaşma sağlayarak siyah beyaz formayı giydi. Kariyerinde 2. Lig ve 3. Lig tecrübesi olan oyuncunun, tecrübesiyle Çeşme Belediyespor'a önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Çeşme Belediyespor Kulübü yöneticileri, geçen sezon Aliağa Futbol A.Ş.'de oynayan Anıl Çetin ile de anlaşma sağlayarak, BAL kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Ayvalıkgücü Belediyespor'da top koşturan ve takımının 3. Lig'e çıkmasında önemli katkı sağlayan defans oyuncusu Uğurcan Arslantürk de, Çeşme Belediyespor ile anlaşma sağladı. - İZMİR

Çeşme Belediyespor'a 3 transfer birden
Çeşme Belediyespor'a 3 transfer birden
Çeşme Belediyespor'a 3 transfer birden

YORUMLAR
500
Denizde Aşka Geldiler! Dakikalarca Öpüştüler Denizde Aşka Geldiler! Dakikalarca Öpüştüler Çeşme Belediyespor, golcü oyuncu Bozkurt ile anlaştı Çeşme Belediyespor, golcü oyuncu Bozkurt ile anlaştı
Kaynak: İHA

Mustafa Kaymakçı, Serkan Bozkurt, Çeşme, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çeşme Belediyespor'a 3 transfer birden - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:17 Ünlü futbolcunun kızından skandal görüntüler! Katıldığı yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı!
11:07 Defne Samyeli'nin sahne şovu tartışma konusu oldu! Kıyafetlerini çıkartarak sadece mayoyla konser verdi
11:05 Çekmeköy'de parkta yapılan yıkım çalışması sonrası vatandaş ayağa kalktı! İş makinelerinin girdiği alanda nöbet tutuyorlar
11:04 Bakan Bozdağ açıkladı: Kira artışına yüzde 25 sınırı getirildi
10:58 Yengesiyle olan yasak ilişkisi ve kadına şiddetle yargılanan eski futbolcu Giggs'in son hali görenleri şaşırttı
10:39 Sarışın ve esmer kız arasındaki kavgayı dakikalarca izlediler! Müdahalede bulunulmaması tepki çekti...
10:36 Gram altının fiyatı aralık ayından beri bir ilk kez 1000 lirayı aştı
10:23 Güne yükselişin sürdürerek başlayan Dolar 17 TL'yi aşarken gram altın da 1000 TL'nin üstüne çıktı
10:17 Doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin'e gelen tepkiler çığ gibi büyüyor
10:12 Antartika buz sahanlığında araştırma yapan bilim insanları dünyanın gizli bölmesini keşfetti! Alt katmana indiler...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 11:27:36. #1.13#
SON DAKİKA: Çeşme Belediyespor'a 3 transfer birden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement