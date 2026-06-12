Çeşme Belediyespor\'da Mehmet Sarısaç yeniden başkan seçildi

Çeşme Belediye spor Kulübü'nün 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Çakabey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Mehmet Sarısaç, üyelerin desteğini alarak yeniden kulüp başkanlığına seçilirken, kulübün yeni dönem yönetim, denetim ve disiplin kurulları da belirlendi.

Çeşme'nin spor alanındaki en köklü kuruluşlarından biri olan Çeşme Belediyespor'un genel kurulu, 11 Haziran Perşembe günü, Çakabey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi Toplantıda, kulübün geçmiş dönem faaliyetleri ve mali çalışmaları değerlendirildi.

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Kulüp Başkanı Mehmet Sarısaç, Çeşme Belediyespor'un yalnızca sportif başarılarıyla değil, gençlerin gelişimine sunduğu katkılarla da ilçenin önemli kurumlarından biri olduğunu vurguladı. Kulübün kuruluşundan bu yana Çeşme'de spora ve sporcuya önemli hizmetler sunduğunu ifade eden Sarısaç, "Çeşme Belediyespor Kulübü, Çeşme'nin en köklü ve en büyük sivil toplum örgütlerinden biridir. Kurulduğu günden bu yana ilçemizde spora, sporcuya ve gençlerimize büyük emekler vermiş, önemli katkılar sağlamıştır. Bugün burada kulübümüzün geleceğini şekillendirmek ve yeni yönetimimizi belirlemek üzere bir araya geldik" dedi. Kulübün sadece bir spor kulübü olmadığını, aynı zamanda ilçenin sosyal yaşamına ve gençlerin gelişimine yön veren önemli bir yapı olduğunu belirten Sarısaç, görev süresi boyunca desteklerini esirgemeyen Çeşme Belediye Başkanı'na, yönetim kurulu üyelerine, teknik ekibe ve sporculara teşekkür etti.

Yeni dönemde de Çeşme Belediyespor'u daha ileriye taşımak için çalışacaklarını ifade eden Sarısaç, genel kurulun kulüp ve Çeşme için hayırlı olmasını temenni etti. Konuşmaların ardından yapılan oylamada geçmiş dönem faaliyetleri oy birliğiyle ibra edilirken, seçimlere geçildi. Gerçekleştirilen seçim sonucunda Mehmet Sarısaç yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Yeni yönetim belli oldu

Genel kurulda yapılan seçimler sonucunda Çeşme Belediyespor'un yeni yönetim, denetim ve disiplin kurulları şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:

Mehmet Sarısaç, Arif Çilek, Süreyya Ayhan, Süleyman Tonga, Mehmet Taylan, Yıldıray Sönmez, İbrahim Günen, Salih Rende, Ali Özenç Doğan, İmam Serin

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Halit Çoban, Ali Gencer, Mesut Gökseloğlu, Hüseyin Kavasoğullar, Yusuf Ekmekçioğlu, Mehmet Bilgiç, İlyas Sümbül, Ali Tunar, Barış Aktaş, Bülent Örk ve Barış Kadagan

Denetim Kurulu Asil Üyeleri:

Hakan Güvener, Erkan Ergin, Erkan Özçelik

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Ahmet Tevfik Uz, Kutsal Önol, Önder Nas

Disiplin Kurulu Asil Üyeleri:

Hızır Şerif Gün, Murat Çilek, Halil Saatlı

Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri:

Orkun Kadagan, Kemal Eracar, Sermet Alp.

Yeni yönetimin önümüzdeki dönemde kulübün sportif faaliyetlerini geliştirmek, altyapı çalışmalarını güçlendirmek ve genç sporcuların yetişmesine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. - İZMİR