Çeşme Belediyespor'da Mehmet Sarısaç yeniden başkan seçildi - Son Dakika
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Çeşme Belediyespor'da Mehmet Sarısaç yeniden başkan seçildi

Çeşme Belediyespor\'da Mehmet Sarısaç yeniden başkan seçildi
12.06.2026 10:15  Güncelleme: 10:17
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Çeşme Belediyespor Kulübü'nün 22. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mehmet Sarısaç, güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi. Yeni yönetim, denetim ve disiplin kurulları da belirlendi.

Çeşme Belediye spor Kulübü'nün 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Çakabey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Mehmet Sarısaç, üyelerin desteğini alarak yeniden kulüp başkanlığına seçilirken, kulübün yeni dönem yönetim, denetim ve disiplin kurulları da belirlendi.

Çeşme'nin spor alanındaki en köklü kuruluşlarından biri olan Çeşme Belediyespor'un genel kurulu, 11 Haziran Perşembe günü, Çakabey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi Toplantıda, kulübün geçmiş dönem faaliyetleri ve mali çalışmaları değerlendirildi.

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Kulüp Başkanı Mehmet Sarısaç, Çeşme Belediyespor'un yalnızca sportif başarılarıyla değil, gençlerin gelişimine sunduğu katkılarla da ilçenin önemli kurumlarından biri olduğunu vurguladı. Kulübün kuruluşundan bu yana Çeşme'de spora ve sporcuya önemli hizmetler sunduğunu ifade eden Sarısaç, "Çeşme Belediyespor Kulübü, Çeşme'nin en köklü ve en büyük sivil toplum örgütlerinden biridir. Kurulduğu günden bu yana ilçemizde spora, sporcuya ve gençlerimize büyük emekler vermiş, önemli katkılar sağlamıştır. Bugün burada kulübümüzün geleceğini şekillendirmek ve yeni yönetimimizi belirlemek üzere bir araya geldik" dedi. Kulübün sadece bir spor kulübü olmadığını, aynı zamanda ilçenin sosyal yaşamına ve gençlerin gelişimine yön veren önemli bir yapı olduğunu belirten Sarısaç, görev süresi boyunca desteklerini esirgemeyen Çeşme Belediye Başkanı'na, yönetim kurulu üyelerine, teknik ekibe ve sporculara teşekkür etti.

Yeni dönemde de Çeşme Belediyespor'u daha ileriye taşımak için çalışacaklarını ifade eden Sarısaç, genel kurulun kulüp ve Çeşme için hayırlı olmasını temenni etti. Konuşmaların ardından yapılan oylamada geçmiş dönem faaliyetleri oy birliğiyle ibra edilirken, seçimlere geçildi. Gerçekleştirilen seçim sonucunda Mehmet Sarısaç yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Yeni yönetim belli oldu

Genel kurulda yapılan seçimler sonucunda Çeşme Belediyespor'un yeni yönetim, denetim ve disiplin kurulları şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:

Mehmet Sarısaç, Arif Çilek, Süreyya Ayhan, Süleyman Tonga, Mehmet Taylan, Yıldıray Sönmez, İbrahim Günen, Salih Rende, Ali Özenç Doğan, İmam Serin

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Halit Çoban, Ali Gencer, Mesut Gökseloğlu, Hüseyin Kavasoğullar, Yusuf Ekmekçioğlu, Mehmet Bilgiç, İlyas Sümbül, Ali Tunar, Barış Aktaş, Bülent Örk ve Barış Kadagan

Denetim Kurulu Asil Üyeleri:

Hakan Güvener, Erkan Ergin, Erkan Özçelik

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Ahmet Tevfik Uz, Kutsal Önol, Önder Nas

Disiplin Kurulu Asil Üyeleri:

Hızır Şerif Gün, Murat Çilek, Halil Saatlı

Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri:

Orkun Kadagan, Kemal Eracar, Sermet Alp.

Yeni yönetimin önümüzdeki dönemde kulübün sportif faaliyetlerini geliştirmek, altyapı çalışmalarını güçlendirmek ve genç sporcuların yetişmesine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Çeşme, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çeşme Belediyespor'da Mehmet Sarısaç yeniden başkan seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Huriye Ustundag Huriye Ustundag:
    iyisi mi kötüsü mü bu seçim bilemiyorum ama keşke bi tane proje yapsalar da çevre temiz kalsada şehir yeşillensse yani çeşmede bi park yapsa yada sahiller düzeltilse daha iyi olurdu bu kadar yönetim kurulu seçmektense çevre için bişey yapsalar ya hani doğa gidiyo gitçek bizde oturmuşuz burda seçim yapıyo 0 0 Yanıtla
  • Başak Güler Başak Güler:
    mehmet sarısaç başkan seçilmiş tamam da kulübün ne kadar başarılı olduğunu görmek lazım söyledikleri güzel ama işte bu tip konuşmalar her zaman yapılıyo herkes güzel şeyler söylüyo ama iş başlamınca mı bilmem 0 0 Yanıtla
  • Hacı Murat Makina Hacı Murat Makina:
    bence bu haber çok fazla büyütülmüş bi başkanın yeniden seçilmesi normal bi şey ama bu kadar detaylı yazmaya gerek var mı 0 0 Yanıtla
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