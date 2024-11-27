Çeşme Belediyespor, Galibiyet Hasretine Son Verdi

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Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, galibiyet hasretine son vererek, sahasında Balçovaspor'u 1-0 mağlup etti.

Geçtiğimiz pazar günü Asarlıkspor deplasmanından 1-1 berabere kalarak 1 puanla dönen Çeşme Belediyespor, ligin 9. maçında Balçovaspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, Çeşme Belediyespor'a galibiyeti getiren gol, 53. dakikada Arif Acar'ın ayağından geldi. Maçta 10 dakika uzatma dakikası ilave edilse de başka gol çıkmayınca maçta 3 puanın sahibi Çeşme Belediyespor oldu.

Çeşme Belediyespor, haftalar sonra elde ettiği 3 puanla sevinen taraf olurken, puanını 11'e yükselterek 11. sırada yer aldı.

Çeşme Belediyespor, ligin 10. haftasında pazar günü saat 14.00'te Sandıklıspor ile deplasmanda karşılaşacak. - İZMİR