Çeşme Belediyespor, Galibiyet Hasretine Son Verdi - Son Dakika
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Çeşme Belediyespor, Galibiyet Hasretine Son Verdi

Çeşme Belediyespor, Galibiyet Hasretine Son Verdi

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'taki Çeşme Belediyespor, Balçovaspor'u 1-0 yenerek 3 puanı hanesine ekledi. Arif Acar'ın 53. dakikada attığı golle galibiyete ulaşan takım, puanını 11'e çıkardı.

27.11.2024 20:16  Güncelleme: 20:24
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Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, galibiyet hasretine son vererek, sahasında Balçovaspor'u 1-0 mağlup etti.

Geçtiğimiz pazar günü Asarlıkspor deplasmanından 1-1 berabere kalarak 1 puanla dönen Çeşme Belediyespor, ligin 9. maçında Balçovaspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, Çeşme Belediyespor'a galibiyeti getiren gol, 53. dakikada Arif Acar'ın ayağından geldi. Maçta 10 dakika uzatma dakikası ilave edilse de başka gol çıkmayınca maçta 3 puanın sahibi Çeşme Belediyespor oldu.

Çeşme Belediyespor, haftalar sonra elde ettiği 3 puanla sevinen taraf olurken, puanını 11'e yükselterek 11. sırada yer aldı.

Çeşme Belediyespor, ligin 10. haftasında pazar günü saat 14.00'te Sandıklıspor ile deplasmanda karşılaşacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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