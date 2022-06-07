Çeşme Belediyespor, golcü oyuncu Bozkurt ile anlaştı - Son Dakika
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Çeşme Belediyespor, golcü oyuncu Bozkurt ile anlaştı

07.06.2022 10:41
Çeşme Belediyespor, golcü oyuncu Bozkurt ile anlaştı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) kadrosunu kurmak için yoğun bir tempo ile çalışan Çeşme Belediyespor, Ayvalıkgücü Belediyespor'un golcü oyuncusu Serkan Bozkurt ile anlaşma sağladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) kadrosunu kurmak için yoğun bir tempo ile çalışan Çeşme Belediyespor, Ayvalıkgücü Belediyespor'un golcü oyuncusu Serkan Bozkurt ile anlaşma sağladı.

Çeşme Belediyespor Kulübü, sosyal medya hesabından yayımlanan bir video ile golcü oyuncu Serkan Bozkurt ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. Paylaşımda, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon attığı goller ile Ayvalıkgücü Belediyespor'un 3. lige çıkmasında önemli rol oynamış şampiyon forvet Serkan Bozkurt ile anlaşmış bulunmaktadır. Futbolcumuza 'Çeşme Belediyespor Ailemize hoş geldin' diyerek birlikte yürüyeceğimiz şampiyonluk yolunda başarılar dileriz. Yolun sonu şampiyonluk" yazıldı.

1991 Gaziantep doğumlu olan Serkan Bozkurt, 2002 yılında Gaskispor altyapısında futbola başladı. Sırasıyla; Diyarbakır Kayapınar, Gaziantep F.K, Kırıkhanspor, Elazığ Belediyespor, Çine Madranspor, Manavgat Belediyespor, Yozgatspor, Sultanbeyli Belediyespor, Kırşehirspor, Amasyaspor, Akçakocaspor, Somaspor, Yeni Çanspor, Çorlu 1947 spor, Kartalspor, Sultangazispor, Edirnespor, Bigaspor ve Maltepespor kulüplerinde oynadı. 2021-2022 sezonunda Ayvalıkgücü Belediyespor takımına transfer olan golcü futbolcu Serkan Bozkurt, oynadığı 7 maçta 5 gol atarak takımının 3. lige çıkmasında önemli rol oynadı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Ayvalıkgücü Belediyespor, Serkan Bozkurt, Çeşme, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çeşme Belediyespor, golcü oyuncu Bozkurt ile anlaştı - Son Dakika

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