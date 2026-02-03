İbrahim Gören: "Ortaya koyulan mücadele bizim için çok değerli"

Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü İbrahim Gören, sezonun tamamlanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, ortaya konulan oyun ve mücadele anlayışının kendileri için sonuçtan daha değerli olduğunu vurguladı.

Süper Amatör Lig ekiplerinden Çeşme Belediyespor, 16 haftalık süreci 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle tamamladı. Topladığı 21 puanla ligi 5. sırada bitiren İzmir temsilcisinin teknik direktörü İbrahim Gören, sezonun sona ermesiyle birlikte açıklamalarda bulundu. Son karşılaşmaya iyi oyun ve mücadele parolasıyla çıktıklarını belirten Gören, "Planımıza uygun bir oyun sergiledik. Sonuç istediğimiz gibi olmasa da oyun üstünlüğü bizdeydi. Bu karşılaşma, sezon boyunca sahaya yansıtmaya çalıştığımız duruşun bir özeti gibiydi" dedi.

"Mücadeleden vazgeçmedik"

Sezon boyunca skordan bağımsız olarak oyunun içinde kalan, mücadeleden vazgeçmeyen ve futbol oynamayı tercih eden bir takım olmaya çalıştıklarını dile getiren Gören, kolay bir sezon geçirmediklerini ifade etti. Zor anlar yaşadıklarını, eksiklerinin olduğunu ve zaman zaman istedikleri sonuçları alamadıklarını söyleyen Gören, buna rağmen armaya yakışan duruştan taviz vermediklerinin altını çizdi.

"Ligin en genç takımıyız"

Bu sezon ligin en genç takımı olarak mücadele ettiklerini hatırlatan Gören, kadronun omurgasının Çeşme Belediyespor altyapısından yetişen ve bu formayla büyüyen oyunculardan oluştuğunu kaydetti. Gören, genç futbolcuların sahada gösterdiği cesaret, gelişim ve sorumluluğun kendileri için çok kıymetli olduğunu belirtti.

"En büyük gücümüz birlik duygusu oldu"

Zor zamanlarda camianın kenetlendiğini aktaran Gören, "Tribünde, sahada ve kulüp içinde oluşan birlik duygusu en büyük gücümüz oldu" diye konuştu. Oyuncularının sezon boyunca ortaya koyduğu emek, karakter ve formaya verdikleri değerin kendisi için çok önemli olduğunu sözlerine ekleyen Gören, teknik ekibe ve kulüp çalışanlarına da teşekkür etti.

Sezon boyunca özellikle iç sahada takımı yalnız bırakmayan Çeşme halkına değinen Gören, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"İyi günde kötü günde bu takımın yanında oldunuz. Bu destek, bu ilçe ve bu arma için çok kıymetli. Şimdi biraz durup düşünme, yaşananları sindirme ve bize kattıklarını doğru okuma zamanı. Bu forma, bu takım ve bu hikaye her zaman kalpte olacak." - İZMİR