Çeşme'de pedallar, Aydın Apaydın anısına döndü

19.04.2026 14:25  Güncelleme: 14:31
Çeşme Belediyesi, geçtiğimiz ocak ayında hayatını kaybeden Aydın Apaydın anısına bisiklet turu düzenledi. Etkinlik, spor ve farkındalık vurgusuyla yoğun katılımla gerçekleşti.

Çeşme Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, geçtiğimiz ocak ayında yaşamını yitiren Alaçatı Salı Bisiklet Grubu üyesi Aydın Apaydın anısına bisiklet turu düzenledi. Etkinlik, yoğun katılımla gerçekleşti.

Alaçatı Salı Bisiklet Grubu ve Çeşme Bisiklet Grubu üyelerinin yanı sıra çok sayıda bisikletçinin katıldığı tur, Çeşme Belediyesi önünden başladı. Katılımcılar, Çiftlik Mahallesi'ne kadar pedal çevirdi. Teras Kafe'de verilen kısa molanın ardından yeniden yola çıkan grup, turu Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda tamamladı.

Turun ardından Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan Çeşme Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yavuz Yaşar, bisikletin ilçede önemli bir spor dalı olduğunu belirterek, "Çeşme olarak Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ve Gran Fondo gibi önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Bu tür etkinliklerle hem farkındalık oluşturmak hem de vatandaşlarımızla birlikte daha fazla spor faaliyeti gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

Etkinliğin planlama sürecinde Alaçatı Salı Bisiklet Grubu ile bir araya geldiklerini ifade eden Yaşar, Aydın Apaydın'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini dile getirerek, "Kendisini geç tanıdık ancak çok değerli bir insan olduğunu gördük. Bugün düzenlediğimiz bu turla hem onu anmak hem de onun anısını yaşatmak istedik" diye konuştu.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin de selamlarını ileten Yaşar, organizasyonda emeği geçen tüm kurumlara ve katılımcılara teşekkür etti.

Alaçatı Salı Bisiklet Grubu öncüsü Zeynep Erdem ise konuşmasında, etkinliğin yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını vurguladı. Erdem, "Bugün burada sadece bir bisiklet turu için değil, aynı zamanda çok kıymetli bir dostumuzu anmak için bir aradayız. Aydın, spordan sanata birçok alanda aktif olan, yaşam dolu bir insandı" dedi.

Bisikletin sağlıklı yaşam ve çevre dostu yönüne dikkat çeken Erdem, gençlere de seslenerek, "Hayatınızda hız olacaksa sağlıklı olsun, rekabet kendinizle olsun. Özgürlüğü bazen iki tekerin üzerinde bulabileceğinizi unutmayın" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından düzenlenen çekilişle bisiklet turuna katılanlara çeşitli hediyeler verildi. Etkinlik, hem Aydın Apaydın'ın anısını yaşatmak hem de sağlıklı yaşam ve çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir buluşma olarak hafızalarda yer etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Çeşme Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Aydın, Çeşme, Spor, Son Dakika

