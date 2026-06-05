CEV Plaj Voleybolu Milletler Kupası Türkiye Etabı Başladı

Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından düzenlenen CEV Plaj Voleybolu Milletler Kupası'nın (CEV Beach Volley Nations Cup) Türkiye etabı, Alanya'da başladı.

İspanya, Litvanya, Romanya ve Kıbrıs Rum Kesimi etaplarının ardından Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 5. ön eleme etabı, Alanya Uluslararası Plaj Spor Merkezi'nde start aldı.

Kadınlarda C ve E, erkeklerde ise A ve E gruplarındaki maçların oynanacağı Türkiye ayağında, kadınlar C Grubu'nda Türkiye, Polonya, Norveç ve Yunanistan, E Grubu'nda Ukrayna, Fransa, Belçika ve İngiltere takımları yer alıyor.

Erkeklerde ise A Grubu'nda Türkiye, Çekya, Ukrayna ve Kuzey İrlanda, E Grubu'nda Norveç, Fransa, Yunanistan ve İngiltere mücadele ediyor.

Her ülkenin erkekler ve kadınlarda ikişer takımla temsil edildiği organizasyonda grup aşaması puan usulüne göre oynanıyor. Ülkelerin genel sıralama puanı elde edebilmesi için maça çıkan birinci ve ikinci takımlarının galibiyet alması gerekiyor.

İlk takımın kazanmasının ardından ikinci takımın kaybetmesi ve serilerin 1-1 eşitlikle sonuçlanması durumunda ise kazanan ülke ve puanı alacak ekip "altın set" müsabakasıyla belirleniyor.

Mayıs ve haziran aylarında Avrupa'nın farklı şehirlerinde gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar 5 grupta 21, erkekler de 6 grupta 25 takımla mücadele veriyor.

Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar, 16-19 Temmuz tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek finallerde şampiyonluk için karşılaşacak.

Burada şampiyon olan takımlar, kasım ayındaki Olimpiyat Avrupa Kıtası Elemeleri'ne ikinci turdan başlayacak ve 2026 Avrupa Şampiyonası ana tablosunda ek kontenjan elde edecek.

Şampiyonada Türkiye milli takımı kadınlarda yarın saat 11.00 ve 11.45'te Polonya, 21.00 ve 22.00'de Yunanistan, erkeklerde ise 17.00 ve 17.45'te Kuzey İrlanda ile karşı karşıya gelecek.

Organizasyon, pazar günü oynanacak müsabakalarla sona erecek.