Chelsea, Federasyon Kupası'nda yarı finale kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Chelsea, Federasyon Kupası'nda yarı finale kaldı

19.03.2022 22:08
Chelsea, Federasyon Kupası'nda yarı finale kaldı

İngiltere Federasyon Kupası'nda Chelsea, Middlesbrough'yu 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

İngiltere Federasyon Kupası'nda Chelsea, Middlesbrough'yu 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Riverside Stadı'nda oynanan çeyrek final maçında Championship ekibi Middlesbrough'ya konuk olan Chelsea, 15. dakikada Romelu Lukaku ve 31. dakikada Hakim Ziyech'in golleriyle kazanarak tur atladı.

Kupada yarın oynanacak Crystal Palace-Everton, Southampton- Manchester City ve Nottingham Forest- Liverpool maçlarının ardından diğer yarı finalistler belli olacak.

YORUMLAR
500
Chelsea'ye üç talip Chelsea'ye üç talip

Middlesbrough, England, Chelsea, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Chelsea, Federasyon Kupası'nda yarı finale kaldı - Son Dakika


Son Dakika
22:00 Kara Kartal'da Ghezzal isyanı! Hatayspor karşılaşmasından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
21:34 Muğla'da çıkan yol kavgası kanlı bitti! "Bisikletle buradan geçemezsin" dedikleri genci tabancayla vurdular
21:31 Ülkemizde 19 Mart günü koronavirüs sebebiyle 105 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 328 yeni vaka belirlendi
21:30 Zonguldak'da çarşıdan evine dönen adam 65 yaşındaki eşini asılı halde ölü buldu!
21:08 Bolu Dağı Tüneli'nde yaşanan feci kazada bir sürücü, kağıt gibi olan araçtan sıyrık bile almadan çıktı!
21:06 Son Dakika: İstanbul'da yarın saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkabilecek!
21:05 Beşiktaş galibiyete hasret kaldı! Kara Kartal, Hatayspor maçını beraberlikle bitirdi
20:29 Taraftar sosyal medyadan tepki gösteriyor! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si toparlanamıyor
20:10 Muharrem İnce'nin Erdoğan'ın fotoğrafına sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu!
19:56 İzmir'de ortalık birbirine girdi! Göztepeli futbolcu ile taraftar arasında tartışma çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 22:14:19. #1.11#
SON DAKİKA: Chelsea, Federasyon Kupası'nda yarı finale kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement