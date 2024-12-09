Yıldız futbolcu kramponlarını çöpe attı

Spor

İngiltere Premier Lig'in 15'inci haftasında Chelsea, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada deplasmanda Tottenham Hotspur'u 4-3 mağlup etmeyi başardı.

Mücadeleye damga vuran futbolcu ise Chelsea'nin İspanyol sol beki Marc Cucurella oldu. Yıldız futbolcu, maçın ilk 10 dakikasında ayağının kayması sonucu 2 kez top kaybetti ve takımı 2-0 geri düştü. 26 yaşındaki sol bek, ikinci golün ardından kramponlarını değiştirdi. Maç sonunda ayağının kaymasına sebep olan kramponları çöpe atan Cucurella, Chelsea taraftarından özür diledi.

KRAMPONLARINI ÇÖPE ATIP, ÖZÜR DİLEDİ

Karşılaşmanın ardından ayağının kaymasına sebep olan kramponlarını çöpe atan İspanyol yıldız, sosyal medya hesabından bu anların fotoğrafını paylaşarak, 'Üzgünüm maviler' notunu düştü.