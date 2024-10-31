Chelseali Enzo Fernandez\'in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi

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İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen Arjantinli yıldız futbolcu Enzo Fernandez, eşi Valentina'dan çok konuşulacak bir talepte bulundu ve bu olayla gündeme oldu.

BOŞANMAK DEĞİL, AYRI YAŞAMAK İSTİYOR

Arjantin basınından America TV'nin haberine göre; Enzo Fernandez, hayatının atladığı bir aşamasının tadını çıkarmak için eşi Valentina'ya ayrı yaşamak istediğini söyledi. Haberde, genç yaşta baba olan Enzo'nun sosyal olarak kendisini rahat hissetmediği ve bu sebeple böyle bir karar aldığı, eşiyle arasında herhangi bir sadakatsizlik durumu olmadığı belirtildi.

EŞİ KABUL ETTİ, ARJANTİN'E GİDECEK

Enzo'nun talebi üzerine Londra'dan ayrılmaya hazırlanan Valentina, kısa süre için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e gidecek. 23 yaşındaki Enzo Fernandez'in 2 çocuğu bulunuyor. Enzo 19 yaşındayken, eşi Valentina ile olan ilk çocuğunu kucağına aldı. Enzo ve Valentina ikilisi 2023 yılında bir çocuk sahibi daha oldu.