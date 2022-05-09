Cihat Arslan: "Kalite farkı sonucu belirledi" - Son Dakika
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Cihat Arslan: "Kalite farkı sonucu belirledi"

09.05.2022 00:57
Cihat Arslan: "Kalite farkı sonucu belirledi"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Çaykur Rizespor karşısında aldıkları mağlubiyet sonrası yaptığı açıklamada, "Kalite farkı sonucu belirledi" dedi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Çaykur Rizespor karşısında aldıkları mağlubiyet sonrası yaptığı açıklamada, "Kalite farkı sonucu belirledi" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, küme düşen 2 takımın mücadelesinde kendilerinin çoğunluğu genç oyuncularla sahaya çıktığını söyledi. Arslan, "Kolay değil tabii, Avrupa'nın en yaşlı liginde en genç oyuncularla oynuyoruz, maçın bütün özeti bu" diyerek mücadeleye çıkan kadrolarının yaş ortalamasının 19.9 yaş olduğunu söyledi. Karşılaşmada 2-0 geriye düştükten sonra oyuncu değişikliğine gittiklerini ve sonrasında beraberliği yakalama fırsatını da kaçırdıklarını belirten Arslan, "Beraberlik golü şansını kaçırınca onlar üçüncü golü attı. Sonrasında rakip 3 önemli oyuncusunu oyuna dahil etti, biz de çocuklara kaldık, işin gerçeği bu" ifadelerine yer verdi.

"Takımın başına geldikten sonra 11 futbolcu kulüpten ayrıldı"

Takımın başına geldikten sonra 11 futbolcunun kulüpten ayrıldığına dikkat çeken Arslan, "Tabii alt yapıyı seviyoruz, genç oyuncular. Onlara da haksızlık olmasın, çok hazır olmadıkları bir arenada oynadılar, buna rağmen mücadele ettiler hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Geçen hafta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile de görüştüklerini kaydeden Teknik Direktör Arslan, "Yaklaşık 45 dakika görüştük. Takımın geleceği hakkında nasıl kurtarırız, nasıl şekillendiririz konularını konuştuk" diye konuştu.

"O zaman bu takıma kilit vurulur"

Şu an ellerinde kalan oyuncuların da gitmeleri durumunda kulübe kilit vurulacağını ifade eden Arslan, "Şu lüksümüz yok; Dicko gitsin, Campi gitsin, Tetteh gitsin, Donsah gitsin. O zaman bu takıma kilit vurulur, bu kadar basit. Bunları görmek istemiyorsak bir an önce önlem almak lazım. Bizim derdimiz devam ediyor, mücadele ediyoruz. Bugün 2 düşen takımın mücadelesi vardı. Biz 11 oyuncu kaybetmiştik, onlar aynı takımla geldi. Kalite farkı sonucu belirledi diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Bir basın mensubunun Mustafa Eskihellaç ile Dicko'nun kadroda neden olmadığını sorması üzerine de konuşan Arslan, "Onların olmamasından benim de haberim yoktu. Başkanla görüşmüşler, öyle bir karar alındığından benimde teknik direktör olarak haberim yoktu. Dicko parasal durumdan dolayı oynamadı, en azından bir maaş yatarsa oynayabileceğini söyledi. Bir tek Tetteh'e ve Mustafa'ya yattı, diğerleri futbolcu değil çünkü!" diyerek üstü kapalı olarak yönetimi eleştirdi. - MALATYA

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Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Çaykur Rizespor: 2 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Çaykur Rizespor: 2 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Çaykur Çizespor: 3 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Çaykur Çizespor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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