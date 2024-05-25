Çimentaş Elazığspor, 52 Orduspor FK'yı 3-0 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çimentaş Elazığspor, 52 Orduspor FK'yı 3-0 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldi

Çimentaş Elazığspor, 52 Orduspor FK\'yı 3-0 mağlup ederek TFF 2. Lig\'e yükseldi

TFF 3. Lig play-off final maçında Çimentaş Elazığspor, 52 Orduspor FK'yi 3-0 mağlup ederek TFF 2. Lig'e terfi etti. Maçta Çimentaş Elazığspor'un gollerini Beykan Şimşek, Çağrı Yağız Yasak ve Murat Torun kaydetti. Karşılaşmanın ardından Çimentaş Elazığsporlu oyuncular, düzenlenen törenle kupasını aldı ve taraftarlarıyla birlikte yükselişlerini kutladı.

25.05.2024 21:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: RAMS Park

Hakemler: Erkan Özdamar, Seyfettin Ünal, Serdar Osman Akarsu

52 Orduspor FK: Ersin Aydın, Ahmet Baha Bilgin, Hüsamettin Tut (Dk. 86 Enes Yetim), Nazmi Candoğan, Sergen İlhan (Dk. 56 Hüseyin Güngör), Ali Kemal Başaran, Furkan Uslu (Dk. 77 Oğuzhan Öztürk), Mustafa Yılmaz (Dk. 77 Anıl Şahin), Yusuf Mert Tunç, Kadir Ari, Sinan Akaydın (Dk. 56 Yusuf Atasoy)

Çimentaş Elazığspor: Hakan Canbazoğlu, Mehmet Eksik, Hasan Ekici (Dk. 66 Burhan Arman), Berşan Yavuzay, Metin Peker, Fatih Kıran, Yağızcan Erdem, Mikail Koçak (Dk. 90 Mehmet Ablay), Beykan Şimşek (Dk. 90 Mesut Saray), Çağrı Yağız Yasak, Bahattin Köse (Dk. 63 Murat Torun)

Goller: Dk. 51 Beykan Şimşek (Penaltıdan), Dk. 90+5 Çağrı Yağız Yasak, Dk. 90+8 Murat Torun (Çimentaş Elazığspor)

Kırmızı kart: Dk. 33 Nazmi Candoğan (52 Orduspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 23 Metin Peker, Dk. 36 Bahattin Köse, Dk. 59 Mehmet Eksik, Dk. 90+3 Fatih Kıran (Çimentaş Elazığspor), Dk. 43 Sinan Akaydın, Dk. 45 Ali Kemal Başaran, Dk. 90+7 Yusuf Mert Tunç (52 Orduspor FK)

TFF 3. Lig play-off final maçında Çimentaş Elazığspor, 52 Orduspor FK'yi 3-0 mağlup ederek TFF 2. Lig'e terfi etti.

51. dakikada Çimentaş Elazığspor öne geçti. 48. dakikada gelişen atakta meşin yuvarlağın Hüsamettin Tut'un eline temas etmesinin ardından VAR incelemesine giden hakem penaltıya hükmetti. Aynı dakikada topun başına geçen Beykan Şimşek, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

90+5. dakikada Çimentaş Elazığspor skoru 2-0 yaptı. Ani gelişen atakta Mesut Saray ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yanındaki Çağrı Yağız Yasak'a bıraktı. Bu oyuncu ceza alanı içinde meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2

90+8'de durum 3-0 oldu. Sağ taraftan gelişen atakta 52 Orduspor FK savunmasından topu kapan Çağrı Yağız Yasak, sağdan çizgiye inerek meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Murat Torun da yakın direkte topu filelerle buluşturdu: 0-3

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Çimentaş Elazığspor, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

Kupa töreni yapıldı

Karşılaşmanın ardından TFF 2. Lig'e yükselmenin mutluluğunu taraftarlarıyla birlikte kutlayan Çimentaş Elazığsporlu oyuncular, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Saha içine kurulan platforma madalyalarını alarak çıkan bordo-beyazlı takımın kupası, kaptan Mesut Saray'ın ellerinde yükselirken, Elazığsporlu futbolcular tribünleri dolaşarak taraftarlarını selamladı.

Kaynak: AA

Beykan Şimşek, Murat Torun, Elazığspor, Orduspor, Çimentaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çimentaş Elazığspor, 52 Orduspor FK'yı 3-0 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:55 Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı
20:41 Burdur’da diyalize giren hastalar rahatsızlandı: 18’inin durumu ağır Burdur'da diyalize giren hastalar rahatsızlandı: 18'inin durumu ağır
19:34 İsrail ve Hamas, esir takası ve ateşkes müzakerelerine yeniden başlıyor İsrail ve Hamas, esir takası ve ateşkes müzakerelerine yeniden başlıyor
19:21 Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda dikkat çeken detay: Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile yapılacak Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda dikkat çeken detay: Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile yapılacak
16:05 Ahmedinejad, İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmek için şartları değerlendiriyor Ahmedinejad, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmek için şartları değerlendiriyor
21:50 Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek: Asıl kutlamalar Konya’da olacak Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek: Asıl kutlamalar Konya'da olacak
21:15 Patlayıcı madde atıp kaçtılar Küçükçekmece’de iş yerine saldırı: 1 yaralı Patlayıcı madde atıp kaçtılar! Küçükçekmece'de iş yerine saldırı: 1 yaralı
20:37 Şampiyonluk maçı öncesinde duyurdu Leonardo Bonucci, futbolu bıraktı Şampiyonluk maçı öncesinde duyurdu! Leonardo Bonucci, futbolu bıraktı
19:45 Mardin’de skandal görüntüler Kamyonetle getirdikleri çöpleri dereye attılar Mardin'de skandal görüntüler! Kamyonetle getirdikleri çöpleri dereye attılar
19:12 Rekor oy olan Dursun Özbek, yeniden Galatasaray Başkanı seçildi Rekor oy olan Dursun Özbek, yeniden Galatasaray Başkanı seçildi
18:37 Ayhan Bora Kaplan’ın ultra lüks evi ilan sitesinde İstenen fiyat 41 milyon lira Ayhan Bora Kaplan'ın ultra lüks evi ilan sitesinde! İstenen fiyat 41 milyon lira
18:29 GAİN’in heyecanla beklenen yeni dizisi ’RU’ya görkemli gala GAİN'in heyecanla beklenen yeni dizisi 'RU'ya görkemli gala
18:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun mayıs ayından sonra hızlı bir düşüşe geçmesini bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun mayıs ayından sonra hızlı bir düşüşe geçmesini bekliyoruz
17:55 Galatasaray taraftarının yaptığına bakın Bu Mert Hakan Yandaş pankartı ortalığı karıştırır Galatasaray taraftarının yaptığına bakın! Bu Mert Hakan Yandaş pankartı ortalığı karıştırır
17:30 Beşiktaş ve Fenerbahçe kararını bekliyordu Jose Mourinho, gönlünde yatan takımı açıkladı Beşiktaş ve Fenerbahçe kararını bekliyordu! Jose Mourinho, gönlünde yatan takımı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 22:41:24. #1.13#
SON DAKİKA: Çimentaş Elazığspor, 52 Orduspor FK'yı 3-0 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement