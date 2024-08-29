Çimentaş Elazığspor\'da transfer yasağı kalktı

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Çimentaş Elazığspor'da yaklaşık 1 yıldır kapalı olan transfer tahtası açıldı ve yeni transferlerin lisansları çıkarıldı.

Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Çimentaş Elazığspor'da transfer yasağı kaldırıldı. Yasağın kaldırılmasıyla Bordo-Beyazlı ekibin yeni transferlerinin lisansları çıkarıldı ve TFF Resmi Web Sitesi'nde yer aldı. Maç gününe kadar kadroya dahil edilen tüm futbolcuların lisanslarının çıkarılacağı öğrenildi. - ELAZIĞ