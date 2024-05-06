Çimentaş Elazığspor, Erbaaspor'la hazırlık maçı için Tokat'a gitti - Son Dakika
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Çimentaş Elazığspor, Erbaaspor'la hazırlık maçı için Tokat'a gitti

Çimentaş Elazığspor, Erbaaspor\'la hazırlık maçı için Tokat\'a gitti

TFF 3. Lig Play-Offlarına katılacak olan Elazığspor, hazırlık maçında Erbaaspor'la karşılaşacak. Maç için Tokat'a giden Elazığspor, konakladığı otelde maç saatini bekliyor. Maç, önümüzdeki hafta oynanacak Play-Off 3. tur maçları öncesi stratejileri belirlemek için önemli bir fırsat olacak.

06.05.2024 15:10
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Çimentaş Elazığspor, Erbaaspor'la oynayacağı hazırlık maçı için Tokat'a gitti.

TFF 3. Lig Play-Offlarına 3. turdan katılacak olan Elazığspor, hazırlık maçında kendisi gibi 3. turdan Play-Offlara katılacak olan Erbaaspor'la karşılaşacak. Bu maç için sabah saatlerinde karayoluyla Tokat'a geçen bordo-beyazlı kafile, konakladığı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı. Önümüzdeki hafta oynanacak olan Play-Off 3. tur maçları öncesi her iki takım da son stratejilerini belirlemek için sahada olacak. 7 Mayıs Salı günü saat 15.00'da başlayacak olan hazırlık maçına Erbaa İlçe Stadı ev sahipliği yapacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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