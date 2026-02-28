Cimnastik ve Binicilikte İş Birliği - Son Dakika
Cimnastik ve Binicilikte İş Birliği

28.02.2026 12:04
Türkiye Cimnastik ve Binicilik Federasyonları, atlı cimnastik için iş birliği anlaşması imzaladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) ile Türkiye Binicilik Federasyonu arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

TCF Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine, TCF Başkanı Suat Çelen ve Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer ile hakemler katıldı.

Atlı cimnastik (voltij) branşının uluslararası standartlarda gelişimini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen protokol kapsamında cimnastik altyapısından gelen sporcuların, atlı cimnastik branşına planlı bir şekilde kazandırılması amaçlanıyor.

Atlı Cimnastik Gelişim Projesi'ne göre iki federasyon arasında teknik bilgi ve eğitim paylaşımının güçlendirilmesi, ulusal ölçekte uygulanabilir ve sürdürülebilir bir sporcu gelişim modelinin oluşturulması ile uluslararası rekabet gücünün arttırılması hedefleniyor.

TCF Başkanı Suat Çelen, cimnastiğin bütün sporların temeli olduğunu belirterek, "Kendimizi sporcu fabrikası olarak görüyoruz. Bütün federasyonların altyapısını oluşturuyoruz. Bütün federasyonlarla katkı verecek vizyona sahip olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz. Tüm sporlar antrenmanlarına cimnastikle başlıyor. İki sporu birleştirince cimnastik eğitimi alan sporcuların kısa sürede başarılı oldukları görülecektir. Federasyon olarak elimizdeki imkanları vermeye hazırız. Bakanımız her zaman federasyonların iş birliği yapmasını istiyor. Cimnastik eğitimi alanların kısa sürede bu spora adapte olacağını düşünüyorum. Gün gelir olimpiyat şampiyonu çıkarsa temelleri bugün atılmış olur." diye konuştu.

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer ise voltij sporcularının cimnastik kökenli olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Suat başkana bizde böyle bir branş olduğunu ve bunun için ne yapabileceğimizi sordum. Bunu bir an önce faaliyete geçirmeliyiz diye düşündüm. Hakemimiz, yeterli antrenörümüz yoktu. Hakemlerle ilgili bir çalışma yaptık. Yurtdışından hakem getirip eğitim verdirdik. Çok kısa sürede atlarımıza ulaştık ve çalışmalar yapmaya başladık. Bir işin başlangıcından bu yana içinde bulununca, küçük çocukların geleceğini görünce insanın gözleri yaşarıyor. Sporcuların başarı elde edeceklerine inanıyorum. Bu durum iki federasyon için de büyük bir şans. Çok güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Türkiye'deki gelişmiş cimnastik altyapısı bizim için bir şans."

Kaynak: AA

Türkiye, Spor, Son Dakika

Cimnastik ve Binicilikte İş Birliği

